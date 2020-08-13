Власти передумали закрывать опасный карьер под Судаком

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Разработка карьера в районе Судака около лагеря «Отважный» продолжится, несмотря на отзыв лицензии в начале года.

Об этом сообщил в Facebook глава администрации Судака Игорь Степиков.

В конце прошлого года жители курорта выразили обеспокоенность тем, что частная компания готовится добывать полезные ископаемые на территории детского оздоровительного лагеря «Отважный». В январе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона отозвали лицензию на разработку этого карьера, так как работа недропользователей «идет вразрез с интересами местных жителей и всего региона, не говоря уже о вреде, который наносится экологии».

«Новый виток в ситуации с разработкой карьера в урочище Чока-Таш всколыхнул общественность Судака… Право пользования недрами по лицензии ООО «Крымская нерудная компания» на карьер Чока-Таш будет прекращено в 2021 году», - рассказал Степиков.

Глава администрации города отметил, что из-за пандемии коронавируса, Правительство РФ приняло постановление, запрещающее лишать права пользования недрами в 2020 году. При этом Степиков считает, что заявления представителей компании о возобновлении работы «выглядят несколько странно», учитывая намерение властей полуострова закрыть карьер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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