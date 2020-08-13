Власть
В Украине задержали еще одного крымского единоросса, приехавшего за загранпаспортом
фото © sharij.net
В Украине задержали еще одного крымского единоросса, решившего получить «закордонный паспорт».
Заместитель секретаря первичной партийной организации №487 ялтинского пгт Массандра Василий Лукьянов вместе с братом отправился в Конотоп, чтобы продлить ID-карту и оформить загранпаспорт, дающий право безвизового въезда в страны Евросоюза.
Однако возле отделения миграционной службы его узнали активисты Нацкорпуса. Сначала Лукьянов пытался откреститься от своей партии, спросив у активистов: «А с чего вы взяли, что я член «Единой России»?» Но те предъявили ему фото из интернета, где Лукьянов запечатлен на фоне партийной эмблемы, а в сопроводительном тексте перечисляются его партийные регалии.
Отказываться от себя самого единоросс не стал и заявил, что вступить в партию его заставили.
А на вопрос «Чей Крым?», который наперебой задавали активисты, после небольшой заминки ответил: «Украинский».
В конце «беседы» Лукьянову плеснули зеленкой в лицо и вместе с братом передали сотрудникам СБУ.
Где он сейчас, неизвестно. Глава Крыма Сергей Аксенов, председатель крымского отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов и руководитель ялтинского отделения Константин Шимановский ситуацию не комментируют.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Новый день
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