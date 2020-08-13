В Симферополе составили список дорог, которые нуждаются в ремонте

Общественный совет Симферополя рекомендовал администрации обратить внимание на два десятка объектов улично-дорожной сети, которые нуждаются в восстановлении дорожного покрытия и устройстве пешеходных дорожек.

Соответствующее решение было принято на заседании коллегиального органа.

— Несмотря на значительное увеличение объемов работ по ремонту магистральных улиц в Симферополе, значительная часть второстепенных и внутриквартальных улиц требует ремонта покрытия. По-прежнему являются недостаточными объемы работ по устройству и восстановлению покрытия существующих тротуаров и пешеходных дорожек, — отметил председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков.Он добавил, что коллегиальный орган подготовил список объектов улично-дорожной сети, на которые следует обратить первостепенное внимание при планировании соответствующих работ.

В списке, который составлен Общественным советом в результате мониторинга, а также по обращениям граждан, – несколько десятков объектов.

А именно:

1) ул.Аральская(в районе ДУУ «Слоненок») — ямы на дороге, отсутствует тротуар;

2) ул.Данилова – местами требуется восстановление улицы в рамках гарантийных работ подрядчиком;

3) ул.Крымской правды – отсутствуют тротуары;

4) ул.Курчатова – проезжая часть;

5) ул.Скрипниченко – годами не решается вопрос устройства пешеходной дорожки от ул.51 Армии к школе №12;

6) ул.Первомайская – необходим ремонт дорожного покрытия, реконструкция тротуара от многоквартирного дома №3 до пересечения с ул.Беспалова;

7) ул.Поповкина – местами ямочный ремонт, отсутствуют тротуары;

8) ул.Ростовская, 22, 24, 26 – внутридворовые проезды;

9) ул.Маршала Рыбалко от №20 до №58– отсутствуют тротуары;

10) ул.Почтовая – отсутствуют тротуары, проезжая часть заужена, сплошная ямочность;

11) ул.Белая – отсутствуют тротуары;

12) ул. Левобережная (подъезд к пещере Чокурча) щебеночное покрытие в основном разбито и разъезжено, нет тротуаров;

13) ул.Ларионова – крупные ямы, в т.ч. в р-не дома №11;

14) ул.Зубцова – необходим ямочный ремонт, сетка трещин в асфальтовом покрытии;

15) ул.Лавриненко – необходим ямочный ремонт;

16) пер.Аэрофлотский – нет тротуаров от начала до дома №11;

17) ул.Севастопольвская, 41 от магазина Сельпо до многоэтажных домов – разбит внутриквартальный проезд;

18) микрорайон между ул.Никанорова и Ростовской — внутриквартальные и внутридомовые проезды(р-н СОШ №18, ДУУ №44)

19) ул.Крейзера (от ул.Казанской до ул.Калинина) – требуется срочный ремонт тротуаров;

20) перекресток ул.Гоголя и ул.Павленко – необходимо срочно ликвидировать наплывы асфальта со стороны ул.Гоголя;

21) ул. Москалева – ямочный ремонт в месте производства работ по прокладке коллектора с устройством светофорного регулирования;

22) ул.Лебедева д.52,56 — требуется ремонт покрытия;

23) ул.Солнечная, пер.Ялтинский, ул.Водников, ул.Бетховена – отсутствует асфальт;

24) ул.Февральская — требуется ремонт покрытия;

25) ул.Тракторная – требуется ремонт покрытия.

«Список передан в администрацию. Доклад о проведенных мероприятиях по итогам летне-осеннего периода Общественный совет заслушает в октябре-ноябре 2020 г.», — заключил Олег Щербаков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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