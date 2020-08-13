В Симферополе горит общежитие Медицинской академии

В Симферополе горит здание общежития Медицинской академии.

Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, возгорание на втором этаже. К зданию прибыли несколько пожарных расчетов и реанимобиль.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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