В Севастополе выявили сброс сточных вод в почву, ищут виновных

Специалистами «Севприроднадзора» зафиксирован сброс канализационных сточных вод на почву в районе пересечения ул. Индустриальная и Стахановцев, сообщается на сайте правительства Севастополя.

«По результатам проведенных исследований отобранных проб грунта, выявлены превышения предельно допустимых концентраций химических веществ», – говорится в сообщении.

По информации властей, для установления виновных лиц «проводятся контрольно-надзорные мероприятия».

С началом курортного сезона крымские СМИ сообщают о появлении открытых стоков канализации, которые впадают в море. Севастополь уже несколько лет живет без очистки канализационных стоков и этом может продолжаться еще некоторое время: проектирование канализационно-очистных сооружений «Южные» пока не начиналось. В этом году канализационные стоки уже фиксировали на пляжах Керчи, Феодосии, Коктебеля, Ялты, Алушты, Бахчисарайского района, Севастополя и северо-западной части Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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