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Коронавирус в Крыму

В Севастополе от коронавируса умер пенсионер

В Севастополе от коронавируса умер пенсионер

фото © Новости Крыма

В Севастополе за сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Скончался 81-летний мужчина, диагноз у него был подтвержден при жизни.

«Течение болезни осложнилось двусторонней бронхопневмонией, отеком легких и полиорганной недостаточностью», - сообщили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, по состоянию на утро 13 августа в Севастополе зарегистрированы два новых случая COVID-19. Одна из новых пациентов – местная жительница, кто ее заразил, пока неизвестна. Вторая заболевшая – туристка из другого региона, которая уже уехала из города до получения результатов теста на коронавирус. По данным пресс-службы, тест она сдала в частной лаборатории, результат оказался положительным.

Также за сутки два человека были выписаны после выздоровления. Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 401 человек. В настоящий момент в стационарах находится 51 человек. Выздоровело 325 человек, 12 человек скончалось.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки также добавилась одна смерть от COVID-19 и 42 новых случая заболевания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спада нет: в Крыму еще 42 новых заражений коронавирусом. За 12 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 42 случая коронавирусной инфекции.

Врач приемного отделения крымской детской больницы заразилась коронавирусом. Педиатр, которая вела прием пациентов в Республиканской детской клинической больнице 10 августа, оказалась инфицирована COVID-19, но до сих пор находится дома на самолечении.

В Севастополе новые зараженные COVID-19: сводка за сутки. По состоянию на утро 12 августа в Севастополе было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

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Коронавирус в Крыму
В Севастополе от коронавируса умер пенсионер

В Севастополе от коронавируса умер пенсионер

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