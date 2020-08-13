Власть
В Севастополе на пять ночей закроют серпантин по дороге в Инкерман
В Севастополе на пять ночей будут перекрывать выезд из города в сторону Инкермана. Там будут менять опоры высоковольтных линий.
«На участке автомобильной дороги 67 Р-1 Симферополь – Бахчисарай – Севастополь км 64+600 –65+000 нельзя будет проехать 13 августа, 15 августа, 17 августа, 19 августа и 21 августа с 22:00 до 06:00», - говорится в сообщении департамента транспорта и дорог Севастополя.
Речь идет об улице Зеленогорской, которая проходит по серпантину между Севастополем и Инкерманом. Таким образом, выехать из города в сторону Бахчисарая и Симферополя можно будет только через Ялтинское кольцо.
В департаменте транспорта отметили, что в указанные пять ночей не будет ходить также общественный транспорт. По данным пресс-службы, «транспортные предприятия будут прекращать перевозку пассажиров».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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