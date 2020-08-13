В Севастополе BMW повис на заборе заповедника «Херсонес Таврический»

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В Севастополе BMW влетел в забор музея-заповедника «Херсонес Таврический» и буквально повис на нем. Необычное ДТП произошло вечером 12 августа.

Машину с московскими номерами пришлось вытаскивать с территории музея с помощью спецтехники и уводить на эвакуаторе.

В пресс-службе музея рассказали, что за рулем автомобиля была женщина с опытом вождения около 20 лет.

Как именно произошла авария, она объяснить не смогла.

«Конкретных разъяснений, как это случилось, у водителя нет. Можно сказать, что это несчастный случай. Материальный ущерб музею-заповеднику нанесен незначительный, автомобиль выбил только одну из металлических секций забора, археологические памятники музея не пострадали», - прокомментировали в пресс-службе «Херсонеса Таврического».

В автомобиле в момент аварии также находилась дочь женщины-водителя, вместе с которой она ехала на экскурсию в музей. Никто в результате ДТП не пострадал. Москвичка обязуется возместить ущерб музею.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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