Происшествия
В Крыму в шахту заброшенной АЭС упала женщина с ребенком
фото © www.atomic-energy.ru
В шахту Крымской атомной электростанции, расположенной в Щелкино и заброшенной еще при СССР, упала женщина с ребенком.
Об этом сообщает МЧС РК. С территории объекта пострадавших эвакуировали спасатели.
Сигнал о происшествии поступил днем 13 августа. Приехавшие на место сотрудники МЧС выяснили, что жительница Воронежа решила погулять по территории заброшенной АЭС.
Во время исследования объекта она вместе с малышом провалилась в четырехметровую шахту, которую не заметили в темноте.
«Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее, и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер. Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы. Пострадавшие доставлены в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ», - рассказали в МЧС.
Крымскую АЭС начали строить еще в 1975 году для обеспечения электроэнергией полуострова. В 1984 году строительство АЭС получило статус «Всесоюзной стройки».
Экономические трудности и катастрофа на Чернобыльской АЭС привели к приостановке строительства, а в 1989 году было принято решение забросить проект. С тех пор АЭС была разворована, а главный энергоблок стал местом паломничества туристов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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