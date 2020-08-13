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Происшествия

В Крыму в шахту заброшенной АЭС упала женщина с ребенком

17:42 четверг, 13 августа 2020
Ленино
В Крыму в шахту заброшенной АЭС упала женщина с ребенком

фото © www.atomic-energy.ru

В шахту Крымской атомной электростанции, расположенной в Щелкино и заброшенной еще при СССР, упала женщина с ребенком.

Об этом сообщает МЧС РК. С территории объекта пострадавших эвакуировали спасатели.

Сигнал о происшествии поступил днем 13 августа. Приехавшие на место сотрудники МЧС выяснили, что жительница Воронежа решила погулять по территории заброшенной АЭС.

Во время исследования объекта она вместе с малышом провалилась в четырехметровую шахту, которую не заметили в темноте.

«Работы по эвакуации пострадавших   осложнялись  практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели  обнаружили  дополнительный выход из нее,  и  на носилках эвакуировали женщину  с подозрением на перелом ребер. Мальчика  подняли  при помощи  трехколенной лестницы. Пострадавшие доставлены в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ», - рассказали в МЧС.

Крымскую АЭС начали строить еще в 1975 году для обеспечения электроэнергией полуострова. В 1984 году строительство АЭС получило статус «Всесоюзной стройки».

Экономические трудности и катастрофа на Чернобыльской АЭС привели к приостановке строительства, а в 1989 году было принято решение забросить проект. С тех пор АЭС была разворована, а главный энергоблок стал местом паломничества туристов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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