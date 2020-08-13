Происшествия
В Крыму семью из пяти человек штормом унесло прямо на скалы
фото © Новости Крыма
Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море.
Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В сообщении говорится, что в районе Артека экипаж патрульного катера Росгвардии заметил в море семью из пяти человек, которые во время совершения морской прогулки на катамаране попали во внезапный шторм. Люди подавали сигналы бедствия и пытались бороться с волнами и ветром. Штормовой ветер нес катамаран на скалы Адалары.
По данным ведомства, катер пришвартовался к катамарану, и спасатели буквально у самых скал успели поднять на борт семью с тремя детьми. Высота волн была больше 1 метра.
Горе-туристов из Москвы высадили на причал поселка Гурзуф, туда же был поднят катамаран. В медпомощи спасенные не нуждались.
«Экипаж катера действовал слажено и оперативно, несмотря на то, что погодные условия препятствовали проведению спасательной операции, обеспечили безопасность попавших в трудную ситуацию граждан», - заявил начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Валерий Харчиков, слова которого приводятся в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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