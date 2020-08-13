В Крыму реконструируют дорогу на гору Клементьева

Дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на участке реконструкции автомобильной дороги по объекту «Реконструкция автомобильной дороги на гору Клементьева».

Об этом сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог РК.

Участок реконструкции начинается от а/д Алушта – Судак – Феодосия вблизи с. Подгорное и заканчивается у ротонды «Звездопад воспоминаний» на горе Клементьева, протяженность трассы реконструируемого участка – 6,9 км. Стоимость работ в соответствии с государственным контрактом 197 653 213 рублей. Срок завершения строительно-монтажных работ – 20.12.2020.

Реконструкция автодороги обусловлена необходимостью улучшения ее транспортно-эксплуатационных качеств и потребительских свойств, а также доведения состояния автомобильной дороги до соответствия нормативам Российской Федерации. Данная дорога является дорогой общего пользования и обеспечивает доступ к Центру планерного спорта «Коктебель» и Музею планеризма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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