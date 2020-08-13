В Крыму от COVID скончался еще один пациент

Девятнадцатый по счету пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции скончался за прошедшие сутки в Крыму.

Об этом сообщается в ежедневной официальной статистики Минздрава региона.

Предыдущая смерть на территории республики, как сообщал РИА Новости Крым, была зафиксирована сутками ранее.

Кроме того, за прошедшие сутки в республике подтвердилось 42 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 25 человек оказались контактными по ранее зарегистрированным случаям. Таким образом, с начала пандемии в Крыму было зафиксировано 1637 случаев заражения COVID-19. Из них большая часть, 1200 человек, была выявлена в результате обращения за медицинской помощью. При этом 1133 человека за весь период пандемии в Крыму выздоровели.

Число выявляемых случаев заболевания коронавирусом в регионе резко выросло в последнюю неделю. По состоянию на 12 августа было зарегистрировано 38 новых случаев, сутками ранее – 40 случаев. Наибольшее выявленное за сутки число заболевших коронавирусом за весь период пандемии на полуострове приходится на 10 августа – тогда COVID подтвердился у 48 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врач приемного отделения крымской детской больницы заразилась коронавирусом. Педиатр, которая вела прием пациентов в Республиканской детской клинической больнице 10 августа, оказалась инфицирована COVID-19, но до сих пор находится дома на самолечении.

В Севастополе новые зараженные COVID-19: сводка за сутки. По состоянию на утро 12 августа в Севастополе было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений. За 11 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции.