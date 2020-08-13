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В крымских вузах конкурс - более четырех человек на место
фото © Новости Крыма
Конкурс на бесплатное обучение в крымских высших учебных заведениях в эту вступительную компанию превышает 4 человека на место.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.
«Бюджетных мест для приема в образовательные организации высшего образования в 2020 году выделено 6,5 тысяч, – сообщили в министерстве. – Всего в высшие учебные заведения Крыма по состоянию на 11 августа 2020 года абитуриентами подано более 38,5 тысяч заявлений, из них на бюджетные места более 28 тысяч».
В пресс-службе крымского минобраза уточнили, что наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются такие специальности, как стоматология, журналистика, педиатрия, прикладная математика и информатика. А менее востребованными оказались следующие направления подготовки: дизайн, библиотечно-информационная деятельность, новогреческий и персидский языки.
Всего в текущем году прием на обучение на территории Республики Крым осуществляется в 8 учебных заведениях высшего образования.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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