В Керчи сквозь свеже уложенный асфальт начала расти трава

Жители Керчи раскритиковали качество дорожных работ.

Через свежий асфальт на городских магистралях прорастает трава. Фотофакты победы природы керчане выкладывают в соцсетях.

«Недавно отремонтировали дорогу и тротуары по улице Марата, – пишут горожане. – Какой слой асфальта был положен, если сквозь него выросла трава?»

«Неправильно сделано основание – там ничего не должно расти. Просто все в большинстве случаев у нас делается под девизом: «И так сойдет!» На этом тротуаре не только трава пробивается, а еще появилась куча трещин, и сам асфальт стал отходить от бордюра! Понятно, что тут не в силе природы дело...»

«Видимо, не катком, а шпателем замазывали», – иронизируют керчане.

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