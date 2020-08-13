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В июле в Крыму вынесли девять приговоров за уклонение от службы в российской армии

10:25 четверг, 13 августа 2020

В июле суды в Крыму вынесли 9 приговоров за уклонение от службы в российской армии, сообщается в обзоре «Крымской правозащитной группы».

По этим данным, в июле правозащитники зафиксировали 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК России (уклонение от службы в Вооруженных силах России).

Как сообщается, в Ленинском районном суде Севастополя вынесено 4 приговора, 3 – в Центральном районном суде Симферополя, 1 – в Нижнегорском районном суде и 1 – в Первомайском районном суде.

Всего на конец июля «Крымская правозащитная группа» зафиксировала 125 уголовных дел за уклонение от службы в Вооруженных силах России, которые переданы на рассмотрение в суды Крыма. По 113 из них уже вынесены приговоры, еще 12 находятся на стадии рассмотрения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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