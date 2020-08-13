Власть
В июле в Крыму вынесли девять приговоров за уклонение от службы в российской армии
В июле суды в Крыму вынесли 9 приговоров за уклонение от службы в российской армии, сообщается в обзоре «Крымской правозащитной группы».
По этим данным, в июле правозащитники зафиксировали 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК России (уклонение от службы в Вооруженных силах России).
Как сообщается, в Ленинском районном суде Севастополя вынесено 4 приговора, 3 – в Центральном районном суде Симферополя, 1 – в Нижнегорском районном суде и 1 – в Первомайском районном суде.
Всего на конец июля «Крымская правозащитная группа» зафиксировала 125 уголовных дел за уклонение от службы в Вооруженных силах России, которые переданы на рассмотрение в суды Крыма. По 113 из них уже вынесены приговоры, еще 12 находятся на стадии рассмотрения.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские военные у берегов Крыма учились уничтожать авианосцы. Военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов (БРК) «Бастион» Черноморского флота выполнили задачи по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника.
Крымские военные задействованы в масштабном учении на юге России. Около 6 тысяч военнослужащих задействованы в специальных учениях в пяти субъектах юга России.
В Севастополе мужчины ночуют у военкоматов. В Севастополе после частичного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, образовываются очереди у зданий военных комиссариатов.
Сезон в разгаре: российские военные стреляют из «Градов» на побережье Крыма. Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на полигоне Опук.
Спада нет: в Крыму еще 42 новых заражений коронавирусом
За 12 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 42 случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Уже разработан план: Украина готовит Крым к «переходному времени»
Созданная властями Украины специальная рабочая группа завершила работу над «концепцией правосудия переходного времени» для Крыма.
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
Роспотребнадзор нашел отклонения в пробах питьевой воды в Крыму
Специалисты Роспотребнадзора полгода проводили исследования качества питьевой воды в Крыму и Севастополе.