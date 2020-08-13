В Госдуме хотят проверить знаменитый крымский музей подводных лодок

фото © sevastopol.sutochno.ru

Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Севастополе, в состав которого входит Балаклавский подземный музейный комплекс и Михайловская батарея, больше шести лет работает без лицензии, документов, в нарушение правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемических требований.

Информацию об этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков направил генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Депутат сообщил, что, согласно его информации, в балаклавском музее, который посещают российские и иностранные официальные делегации, нет систем пожаротушения, ни разу не проводились проверки соблюдения требований пожарной, электро- и взрывобезопасности, не обеспечена сохранность дорогих музейных экспонатов, нужна полная замена освещения, не обеспечена антитеррористическая безопасность посетителей.

Санэпидмероприятий подземный комплекс ни разу не видел: не было проверок о наличии инфекций или вредителей, не проводились обработки от грибка (из-за чего экспонаты заражены вредоносной плесенью); нет туалетов — посетители справляют нужду под защитную дверь штольни и в морской канал, отметил Лысаков.

Неправильно, по мнению парламентария, музей обходится с объектом 820 РТБ — арсеналом для хранения ядерного оружия, где в советское время одновременно могли находиться 100 ядерных боеголовок и 50 лет стояли промышленные холодильные установки с аммиаком. Остаточный уровень радиации и степень заражения воздушной среды там проверять нужным не посчитали. Со стен и потолка объекта свисает старый разрушенный шифер, сделанный из асбеста — канцерогена. С 2016 года онкозаболевания были выявлены у трех сотрудников музея, один из них умер, подчеркнул депутат.

Руководству Военно-исторического музея фортификационных сооружений удается проворачивать различные схемы, добавил Виталий Лысаков. Он привел пример: организатором экскурсий Натальей Петришиной, которая приходится племянницей директору Юрию Тарариеву, «введена коррупционная практика использования льготных (бесплатных) билетов, которых только в 2018 году было реализовано более 40 000 штук без оплаты в кассу, что отражено в финансовой отчетности предприятия». Посетителям, купившим в кассе билет, внутри комплекса «навязываются незаконные дополнительные услуги», естественно, за плату.

Помимо этого, балаклавский комплекс не имеет документов на землю, где за деньги проводит экскурсии, не проведено межевание участков, часть их кадастровых паспортов отсутствует, констатировал госдумовец.

В конце концов, у Военно-исторического музея фортификационных сооружений нет лицензии на работу, он не зарегистрирован в реестре Музейного фонда России и в системе СБИС (через нее все документы подаются в электронном виде в налоговую службу), объектом культуры не является, работает без образования юридического лица, подчеркнул Лысаков.

Он попросил Краснова приостановить деятельность подземного музея в Балаклаве до устранения всех нарушений и принять к Тарариеву меры по факту его бездействия и преступной халатности.

Говорить о том, что изложенное в заявлении, — правда, пока нельзя, написанное еще не подкреплено доказательствами, считает глава комитета заксобрания Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.

«Информацию об этом музейном комплексе я узнала из СМИ — о том, что у них якобы не все в порядке. Пока мы говорим «якобы», потому что не видим результатов контроля соответствующих надзорных органов. Этим музеем мы еще не занимались, депутатский корпус туда не выезжал», — сказала она.

Директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев на момент подготовки и публикации материала был недоступен для комментариев.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минимущество Крыма приостановит прием заявлений на 1,5 месяца. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым информирует о приостановке приема заявлений граждан.

В Киеве рассказали о планах создать «комиссию правды» по Крыму. Власти Украины планируют создать «комиссию правды» после возврата Крыма.

Аксенов с удивлением узнал, что чиновники лгут. Глава Крыма Сергей Аксенов разочарован качеством проведения ремонта дорог в Симферополе.

Аксенов опять запугал чиновников служебными расследованиями. Глава Крыма продолжает инспектировать объекты строительства и ремонта на территории Симферополя.