Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19 ● Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор ● Конец истории: все рейсы теплохода «Князь Владимир» в 2020 году отменены ● В Севастополе от коронавируса умер пенсионер ● В Крыму от COVID скончался еще один пациент
В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19
В Республиканской детской клинической больнице, которая находится в Симферополе, частично закрыли отделение соматики из-за ситуации с коронавирусом.
Как рассказал глава медучреждения Анатолий Олейник, было выявлено два завозных случая коронавируса в больнице.
«Первые выявленные заболевшие – ребенок с мамой, поступившие в экстренном порядке. Выявлено это было по результатам скрининг. Независимо от этой истории, заболел доктор приемного покоя, который только что вернулся из отпуска.», - пояснил Анатолий Олейник.
Он объяснил, что врачи просто не имеют права отказать в помощи прибывшему пациенту.
«Приезжает человек по скорой помощи, у него нет симптомов коронавируса и мы не вправе отказать в приеме. Естественно, что пациент может быть носителем и может заразить других. Что в этом вирусе страшно, что большое количество бессимптомных больных. Банально, врач, которая вышла из отпуска пожаловалась на отсутствие вкуса и обоняния. Ни температуры, ни головной боли у нее не было. Мы сразу взяли анализы и отправили человека», - сообщил руководитель РДКБ.
Роспотребнадзор уже отправил часть сотрудников в евпаторийский обсерватор. Всего туда направлен 21 человек.
«У нас перекрыт блок отделения соматики, поскольку у нас там лежат дети, которых выписывать нельзя. Весь персонал, который работает там, максимально обеспечен средствами защиты, у всех взяты анализы и получены отрицательные результаты. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме», - подчеркнул Анатолий Олейник.
В Минздраве РК сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией приняты все необходимые меры.
«В приемном отделении учреждения все противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. Весь персонал приемного отделения обследован в полном объеме и обеспечен средствами индивидуальной защиты. Результаты посевов в работе», - обозначили в Минздраве РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор. COVID-19 был выявлен за последние три недели как минимум у троих пациентов и двоих сотрудников Республиканской детской клинической больницы, примерно два десятка медиков из учреждения отправили в евпаторийский обсерватор.
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