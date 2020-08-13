В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19

В Республиканской детской клинической больнице, которая находится в Симферополе, частично закрыли отделение соматики из-за ситуации с коронавирусом.

Как рассказал глава медучреждения Анатолий Олейник, было выявлено два завозных случая коронавируса в больнице.

«Первые выявленные заболевшие – ребенок с мамой, поступившие в экстренном порядке. Выявлено это было по результатам скрининг. Независимо от этой истории, заболел доктор приемного покоя, который только что вернулся из отпуска.», - пояснил Анатолий Олейник.

Он объяснил, что врачи просто не имеют права отказать в помощи прибывшему пациенту.

«Приезжает человек по скорой помощи, у него нет симптомов коронавируса и мы не вправе отказать в приеме. Естественно, что пациент может быть носителем и может заразить других. Что в этом вирусе страшно, что большое количество бессимптомных больных. Банально, врач, которая вышла из отпуска пожаловалась на отсутствие вкуса и обоняния. Ни температуры, ни головной боли у нее не было. Мы сразу взяли анализы и отправили человека», - сообщил руководитель РДКБ.

Роспотребнадзор уже отправил часть сотрудников в евпаторийский обсерватор. Всего туда направлен 21 человек.

«У нас перекрыт блок отделения соматики, поскольку у нас там лежат дети, которых выписывать нельзя. Весь персонал, который работает там, максимально обеспечен средствами защиты, у всех взяты анализы и получены отрицательные результаты. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме», - подчеркнул Анатолий Олейник.

В Минздраве РК сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией приняты все необходимые меры.

«В приемном отделении учреждения все противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. Весь персонал приемного отделения обследован в полном объеме и обеспечен средствами индивидуальной защиты. Результаты посевов в работе», - обозначили в Минздраве РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор. COVID-19 был выявлен за последние три недели как минимум у троих пациентов и двоих сотрудников Республиканской детской клинической больницы, примерно два десятка медиков из учреждения отправили в евпаторийский обсерватор.

В Севастополе от коронавируса умер пенсионер. В Севастополе за сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Скончался 81-летний мужчина, диагноз у него был подтвержден при жизни.

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