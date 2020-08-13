Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +16
море +26

Коронавирус в Крыму

В детской больнице в Крыму закрыли часть отделения из-за COVID-19

В Республиканской детской клинической больнице, которая находится в Симферополе, частично закрыли отделение соматики из-за ситуации с коронавирусом.

Как рассказал глава медучреждения Анатолий Олейник, было выявлено два завозных случая коронавируса в больнице.

«Первые выявленные заболевшие – ребенок с мамой, поступившие в экстренном порядке. Выявлено это было по результатам скрининг. Независимо от этой истории, заболел доктор приемного покоя, который только что вернулся из отпуска.», - пояснил Анатолий Олейник.

Он объяснил, что врачи просто не имеют права отказать в помощи прибывшему пациенту.

«Приезжает человек по скорой помощи, у него нет симптомов коронавируса и мы не вправе отказать в приеме. Естественно, что пациент может быть носителем и может заразить других. Что в этом вирусе страшно, что большое количество бессимптомных больных. Банально, врач, которая вышла из отпуска пожаловалась на отсутствие вкуса и обоняния. Ни температуры, ни головной боли у нее не было. Мы сразу взяли анализы и отправили человека», - сообщил руководитель РДКБ.

Роспотребнадзор уже отправил часть сотрудников в евпаторийский обсерватор. Всего туда направлен 21 человек.

«У нас перекрыт блок отделения соматики, поскольку у нас там лежат дети, которых выписывать нельзя. Весь персонал, который работает там, максимально обеспечен средствами защиты, у всех взяты анализы и получены отрицательные результаты. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме», - подчеркнул Анатолий Олейник.

В Минздраве РК сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией приняты все необходимые меры.

«В приемном отделении учреждения все противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. Весь персонал приемного отделения обследован в полном объеме и обеспечен средствами индивидуальной защиты. Результаты посевов в работе», - обозначили в Минздраве РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор. COVID-19 был выявлен за последние три недели как минимум у троих пациентов и двоих сотрудников Республиканской детской клинической больницы, примерно два десятка медиков из учреждения отправили в евпаторийский обсерватор.

В Севастополе от коронавируса умер пенсионер. В Севастополе за сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Скончался 81-летний мужчина, диагноз у него был подтвержден при жизни.

В Крыму от COVID скончался еще один пациент. Девятнадцатый по счету пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции скончался за прошедшие сутки в Крыму.

Спада нет: в Крыму еще 42 новых заражений коронавирусом. За 12 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 42 случая коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Крыму семью из пяти человек штормом унесло прямо на скалы

В Крыму семью из пяти человек штормом унесло прямо на скалы

Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море.

Коронавирус в Крыму
Конец истории: все рейсы теплохода «Князь Владимир» в 2020 году отменены

Конец истории: все рейсы теплохода «Князь Владимир» в 2020 году отменены

В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции в регионах навигации лайнера «Князь Владимир», отменяются рейсы, запланированные на 2020 год.

Власть
Украина готовится провести военные учения около Крыма

Украина готовится провести военные учения около Крыма

Украина планирует в сентябре провести военные учения на границе с Крымом, в Херсонской области.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от коронавируса умер пенсионер

В Севастополе от коронавируса умер пенсионер

В Севастополе за сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Скончался 81-летний мужчина, диагноз у него был подтвержден при жизни.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации