Уже разработан план: Украина готовит Крым к «переходному времени»

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Созданная властями Украины специальная рабочая группа завершила работу над «концепцией правосудия переходного времени» для Крыма.

Этот документ призван стать основным инструментом возвращения регионов в юридическое пространство Украины после возобновления над ними суверенитета Киева — оно, как уверены украинские чиновники, неизбежно.

Работа над «концепцией правосудия переходного времени» продолжалась около года. Началась она в августе 2019-го, после того как распоряжением президента Украины Владимира Зеленского была создана группа по разработке документа, регулирующего юридические моменты разрешения конфликтов в Донбассе и вокруг Крыма.

«Концепция даст ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, какие будут применяться принципы и формы ответственности — а в некоторых случаях и освобождение от нее — за сотрудничество с оккупационными властями»,— еще в октябре прошлого года описывал задачи документа Владимир Зеленский.

Возглавил рабочую группу постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич (постпредство находится, естественно, не на полуострове, а в Херсоне). Его заместителем был назначен глава Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Первый вариант текста концепции был представлен властям Украины в марте этого года, однако его тогда не публиковали, а участники рабочей группы сообщили лишь, что в документе есть положение, отменяющее «дискриминационное положение крымчан».

Сейчас открыть счет в украинском банке могут лишь те жители Крыма с украинским гражданством, у которых есть официальный статус «внутренне перемещенного лица». И эту форму дискриминации обещали убрать после утверждения концепции.

Окончательный вариант документа также пока не опубликован, но теперь руководители рабочей группы сообщили куда больше подробностей о концепции.

На ее основании должны привлекаться к ответственности люди, совершившие преступления против украинского государства. Кроме того, при помощи документа будут рассчитываться размеры компенсаций за утраченное в ходе боев или захватов имущество, регулироваться вопросы амнистии и восстанавливаться органы украинского правосудия.

Известно, что в окончательном варианте документа предусмотрен запрет на занятие любых государственных должностей для тех, кто работал на руководящих постах в администрациях Крыма, а также для тех, кто принимал непосредственное участие в организации не признанных Украиной референдумов по отделению этих регионов.

При этом Александр Павличенко в комментарии для «РБК-Украина» пообещал, что 95% населения ОРДЛО и Крыма не столкнутся с какими-либо негативными последствиями возвращения украинского суверенитета, даже если они принимали участие в непризнанных референдумах или несли службу в подразделениях, являющихся, согласно украинскому законодательству, «незаконными вооруженными формированиями» или «частями оккупационных сил».

К уголовной ответственности, согласно документу, будут привлечены лишь те участники вооруженных формирований, которые совершали военные преступления, такие как мародерство, внесудебные расправы, издевательства над пленными или мирными жителями.

Не смогут избежать уголовной ответственности и высокопоставленные чиновники администраций Крыма.

Кроме того, их роль в развязывании конфликта будет устанавливаться специальной Комиссией правды, создание которой также предусмотрено концепцией.

Еще в феврале этого года глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял о целесообразности принятия вместе с «концепцией правосудия переходного времени» еще и закона о коллаборационистах, который дал бы однозначный юридический ответ на вопрос, кто из жителей Крыма не сможет рассчитывать на снисходительность украинских властей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Коммерсант

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