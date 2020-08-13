Украина готовится провести военные учения около Крыма

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Украина планирует в сентябре провести военные учения на границе с Крымом, в Херсонской области.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Планом подготовки Вооруженных сил Украины на 2020 год предусмотрено проведение совместных командно-штабных учений подразделений территориальной обороны Херсонской области с командованием объединенных сил ВСУ», - говорится в сообщении.

Запланировано, что Украина проведет данные учения под названием «Объединенные усилия – 2020» с 17 по 26 сентября.

Как ранее сообщалось, в конце июля украинская сторона заявила, что в ответ на российские учения «Кавказ – 2020» готовит свои маневры. Об этом объявил Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Он заявил, что они могут быть «параллельными» российским учениям, однако этого так и не произошло.

Учения «Кавказ – 2020» стартовали по графику 10 августа, они должны продлиться две недели, часть маневров будет проведена в Крыму. Это уже вызвало реакцию украинских дипломатов, которые поспешили направить ноту протеста в Россию, заявив, что учения могут привести к «эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, что угрожает региональной и европейской безопасности».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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