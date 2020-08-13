Власть
У пещеры «Таврида» построят музейно-образовательный комплекс
В Крыму появится научно-образовательный рекреационный комплекс «Таврида».
Об этом сообщил ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев.
«Комплекс включит в себя антропологический и минералогический выставочный залы, помещения для научной работы, - сказал Старцев. - Открытие комплекса «Таврида» запланировано на начало следующего года».
По мнению ученого, крымская пещера стала уникальным кладезем палеонтологических и минералогических находок. Здесь были обнаружены уникальные минералы, крайне редко встречающиеся в мире, а также останки ископаемых животных, проживавших на территории крымского полуострова.
Ранее сообщалось, что на месте будущего научно-рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» начались работы по выемке грунта для строительства экскурсионного выхода из пещеры. Также группа ученых, занимающаяся исследованием этого объекта, провела ее полное 3D-сканирование для создания в будущем точной виртуальной копии подземной находки. Кроме того, ученые, изучающие «Тавриду», нашли в ней два уникальных минерала, которые раньше на территории России не обнаруживали.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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