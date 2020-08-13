Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +27
море +26

Власть

У пещеры «Таврида» построят музейно-образовательный комплекс

13:20 четверг, 13 августа 2020

В Крыму появится научно-образовательный рекреационный комплекс «Таврида».

Об этом сообщил ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев.

«Комплекс включит в себя антропологический и минералогический выставочный залы, помещения для научной работы, - сказал Старцев. - Открытие комплекса «Таврида» запланировано на начало следующего года».

По мнению ученого, крымская пещера стала уникальным кладезем палеонтологических и минералогических находок. Здесь были обнаружены уникальные минералы, крайне редко встречающиеся в мире, а также останки ископаемых животных, проживавших на территории крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что на месте будущего научно-рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» начались работы по выемке грунта для строительства экскурсионного выхода из пещеры. Также группа ученых, занимающаяся исследованием этого объекта, провела ее полное 3D-сканирование для создания в будущем точной виртуальной копии подземной находки. Кроме того, ученые, изучающие «Тавриду», нашли в ней два уникальных минерала, которые раньше на территории России не обнаруживали.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Научный журнал из Крыма обошел международные санкции. Морской биологический журнал, который с 2016 года издают в Институте биологии южных морей, попал в список изданий на международной платформе Web of Science.

На заводе «Море» в Крыму к 2025 году пообещали построить 10 траулеров. Феодосийский судостроительный завод «Море» заключил договор с ООО «Черноморская рыбодобывающая компания» на постройку десяти траулеров для промысла рыбы в Азовском и Черном морях.

Иван Вагнер показал фотографии Крыма с космоса. Снимки он опубликовал в аккаунте в Twitter.

В Крыму нашли уникальный византийский медальон. В Крыму нашли византийский медальон X – XII веков. Уникальность находки в ее отличной сохранности.

Власть
В Украине задержали еще одного крымского единоросса, приехавшего за загранпаспортом

В Украине задержали еще одного крымского единоросса, приехавшего за загранпаспортом видео

В Украине задержали еще одного крымского единоросса, решившего получить «закордонный паспорт».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от коронавируса умер пенсионер

В Севастополе от коронавируса умер пенсионер

В Севастополе за сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Скончался 81-летний мужчина, диагноз у него был подтвержден при жизни.

Власть
Аксенов уволил главу «Крымавтодора» за плохую работу

Аксенов уволил главу «Крымавтодора» за плохую работу

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко за невыполнение в срок работ по строительству и ремонту дорог в регионе.

Власть
В Госдуме хотят проверить знаменитый крымский музей подводных лодок

В Госдуме хотят проверить знаменитый крымский музей подводных лодок

Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Севастополе, в состав которого входит Балаклавский подземный музейный комплекс и Михайловская батарея, больше шести лет работает без лицензии, документов, в нарушение правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемических требований.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации