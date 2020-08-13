Власть
Строительство приюта для бездомных животных в Симферополе заморожено
Ведется судебное разбирательство с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства приюта для бездомных животных в микрорайоне Каменка крымской столицы.
Об этом соучредитель КРОО любителей животных «Верный друг» Наталья Глущенко рассказала в ходе пресс-конференции.
— На сегодняшний день ведутся судебные разбирательства. Уже обозначен объем работ, который нужно доделать. Мы стараемся помочь все сделать, но пока строительство заморожено, — сказала Наталья Глущенко.
Она напомнила, что сотрудники организации «Верный друг» еще в 2013 году нашли территорию для строительства приюта в Симферополе. В 2014 году был разработан проект, реализацию которого подрядчик был обязан завершить в 2019 году.
— Но в декабре 2019 года было исполнено только строительство первой очереди с очень большими недоработками. На территории присутствовали все: прокуратура, административные органы всех уровней и ветеринары. Все это видели <…> Даже обычный человек, не строитель, зайдя туда спросит — «Что это?», — объяснила сложность ситуации Глущенко.
По ее словам, после судебного разбирательства подрядчик должен завершить работы бесплатно.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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