Спада нет: в Крыму еще 42 новых заражений коронавирусом

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За 12 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 42 случая коронавирусной инфекции.

8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1637 случаев новой коронавирусной инфекции. 82 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1226 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 217 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3327 человек.

Выздоровевших за весь период – 1133 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе новые зараженные COVID-19: сводка за сутки. По состоянию на утро 12 августа в Севастополе было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений. За 11 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции.

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