Сотрудники детской больницы в Крыму не понимают принципа их отправки в обсерватор

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COVID-19 был выявлен за последние три недели как минимум у троих пациентов и двоих сотрудников Республиканской детской клинической больницы, примерно два десятка медиков из учреждения отправили в евпаторийский обсерватор.

Как сообщил источник в больнице, принцип, по которому отбирали лиц, подлежащих обсервации, для многих остался загадкой, а о федеральных доплатах за работу с COVID-положительными пациентами здесь вообще не слышали.

«Еще 31 июля, когда было три выходных дня в Крыму, гастробольной ушел из отделения — родители написали отказ от госпитализации в воскресенье днем. А ночью ребенок залихорадил и его госпитализировали в инфекционную больницу, где взяли тест на COVID-19. В позапрошлый четверг (6 августа) пришел положительный результат, – рассказала агентству одна из врачей больницы. – Отделение, где он лежал, закрыли на прием и выборочно отправили в обсервацию сотрудников – лечащего врача и четверых медсестер, которые с ним не контактировали. Просто по принципу «кого не жалко».

По информации собеседницы агентства, несколькими днями позже коронавирус подтвердился у санитарки соматического отделения РДКБ, а также у одного пациента и его мамы, которые находились на лечении больше двух недель. «Лечащий врач, который с ним контактировал, ушел в отпуск, на обсервацию же отправили другого врача, видимо, опять по принципу «кого не жалко», – отметила собеседница Крыминформа. – И так в обсервацию отправляют всех — не контактных, а тех, кого легче заменить. Медсестер, медбратьев, студентов, санитарок. И с приемным отделением такая же история — отправили в обсервацию тех, кто с заболевшим доктором не контактировал даже».

Также агентству удалось связаться с сотрудницей РДКБ, которую отправили в обсерватор в Евпаторию. По ее подсчетам, сейчас там находится примерно 20 работников учреждения.

«Только тех, кого я знаю, из моего отделения 15 или 16 человек и вчера вечером привезли из приемного отделения, кажется, пятерых», – сообщила она.

Оба врача сообщили, что никаких доплат за работу с пациентами, которые оказались COVID-положительными, ни они, ни другие коллеги никогда не получали. «Насколько я знаю, никакие выплаты никто у нас не получил. Нам вообще ничего об этом не говорили. Более того, нам даже не сказали о том, что нам надо по выходу из обсервации открыть больничный лист по месту жительства. Мы это узнали уже здесь», – рассказала одна из врачей.

Накануне стало известно, что педиатр, которая вела прием пациентов в Республиканской детской клинической больнице 10 августа, оказалась инфицирована COVID-19. При этом в обсерватор отправили ее коллег из другой смены.

В апреле этого года в Республиканской детской клинической больнице уже был зафиксирован очаг заражения коронавирусной инфекцией – она была подтверждена у двух пациентов терапевтического отделения, врача-рентгенолога и санитарки травматологического отделения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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