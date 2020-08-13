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Власть

Силовики остановили на Крымском мосту грузовик с 19 тысячами литров пива

14:42 четверг, 13 августа 2020

Незаконную перевозку алкогольных напитков пресекли на Крымском мосту.

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования).

«В ходе проверки на стационарном посту ДПС ГИБДД «Тамань» остановлен грузовой автомобиль, в кузове которого обнаружено около 19 тысяч литров пивных напитков и сидра, оборот которых не был зафиксирован в ЕГАИС», – рассказали в пресс-службе.

Незаконная алкогольная продукция изъята и передана на хранение в АО «Росспиртпром».

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводит административное расследование.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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