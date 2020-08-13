Власть
Силовики остановили на Крымском мосту грузовик с 19 тысячами литров пива
Незаконную перевозку алкогольных напитков пресекли на Крымском мосту.
Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования).
«В ходе проверки на стационарном посту ДПС ГИБДД «Тамань» остановлен грузовой автомобиль, в кузове которого обнаружено около 19 тысяч литров пивных напитков и сидра, оборот которых не был зафиксирован в ЕГАИС», – рассказали в пресс-службе.
Незаконная алкогольная продукция изъята и передана на хранение в АО «Росспиртпром».
Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводит административное расследование.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Попавшийся на взятке севастопольский чиновник получил условный срок. Суд вынес обвинительный приговор бывшему главному специалисту отдела надзора (контроля в сфере саморегулируемых организаций) Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя за получение им взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
В Крыму липовые защитники прав потребителей разводят бизнес на буклеты. На территории Крыма действуют мошенники, которые под личиной защитников прав потребителей заставляют предпринимателей покупать ненужные им информационные буклеты.
В центре Керчи строят здание для ФСБ. В центре Керчи идет строительство здания для российской ФСБ. Стройка ведется на улице Ленина.
Организаторы онлайн-казино в Крыму предстанут перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух организаторов незаконного онлайн-казино.
В Украине задержали еще одного крымского единоросса, приехавшего за загранпаспортом видео
В Украине задержали еще одного крымского единоросса, решившего получить «закордонный паспорт».
В Севастополе от коронавируса умер пенсионер
В Севастополе за сутки зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19. Скончался 81-летний мужчина, диагноз у него был подтвержден при жизни.
Аксенов уволил главу «Крымавтодора» за плохую работу
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко за невыполнение в срок работ по строительству и ремонту дорог в регионе.
Бывшую крымскую чиновницу, поп-звезду Легкоступову нашли с проломанной головой
В Москве с пробитой головой нашли певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина».
11 августа
В Госдуме хотят проверить знаменитый крымский музей подводных лодок
Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Севастополе, в состав которого входит Балаклавский подземный музейный комплекс и Михайловская батарея, больше шести лет работает без лицензии, документов, в нарушение правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемических требований.