Севастопольские пляжи оказались непригодны для отдыха инвалидов

В Севастополе пять операторов — частные и государственные организации — пренебрегли законом при управлении переданными им городскими властями пляжами. Это установила прокуратура Гагаринского района.

Надзорное ведомство проверило пляжи «Песочный» (оператор — ООО «Песочная бухта»), «Омега» (ООО «Де-ви Крым»), «Солдатский» (ООО «Адмиральская лагуна»), «Аквамарин» (ООО «Гранд отель Аквамарин ру»), «Песочная бухта» (ООО «Песочная бухта»), «Солнечный» и «Парк Победы» (госучреждение «Парки и скверы», подведомственное департаменту горхоза Севастополя). Операторы не соблюдают требования законодательства о соцзащите инвалидов и охране жизни людей на водных объектах, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя. Например, на пляжах нет кабинок для переодевания инвалидов, им не обеспечен отдельный спуск в воду, спасательные посты не оснащены, как должно быть.

«По результатам проверки прокуратурой района внесены пять представлений об устранении нарушений законодательства РФ, которые находятся на рассмотрении», — сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Компанией «Де-ви Крым», управляющей пляжем «Омега», владеют, согласно данным ЕГРЮЛ РФ и системы «За честный бизнес», три предпринимателя: Арсения Демидас (ИП с регистрацией в Удмуртии, но нахождением в Москве; занимается производством одежды и аксессуаров), Расул Мусаев (руководит общественной организацией «Общественный контроль Севастополя») и Надежда Кобзарь (соучредитель севастопольской фирмы «Красный мак» и ОО «Общественный контроль Севастополя»).

Фирма «Песочная бухта», управляющая пляжами «Песочный» и «Песочная бухта», принадлежит четырем коммерсантам: Сергею Коняеву (сферы интересов: управление недвижимостью, гостиничный бизнес, торговля фармацевтической продукцией), Константину Высоких (бизнес-партнер Коняева), Константину Кирсенко (бизнес-партнер Коняева и Высоких, управляет предприятием «Царские чертоги» Московского патриархата, занимающимся ресторанным бизнесом; сферы интересов: управление недвижимостью, застройка, торговля фармацевтикой), Владимиру Евстигнееву (бизнес-партнер Коняева, Высоких, Кирсенко; сферы интересов: застройка, гостиничный бизнес, косметика и парфюмерия, виноградарство).

ООО «Адмиральская лагуна» — застройщик одноименного жилого комплекса на Солдатском пляже в Севастополе, квартиры там продаются через сайт компании «Интерстрой», которую до назначения вице-премьер-министром Крыма контролировал застройщик Евгений Кабанов. Фирмой «Адмиральская лагуна» владеют ООО «Мастер-Универсал» и Александр Марущенко, к которому официально перешел контроль над ООО «Интерстрой» и «Интерстрой-Крым» после того, как от управления ими вынужден был де-юре отойти Кабанов, получивший госдолжность.

Фирмой «Гранд отель Аквамарин ру», управляющее закрытым для обычных россиян пляжем «Аквамарин» (возле одноименного комплекса, принадлежащего экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву), владеет АО «Бытрадиотехника», подконтрольно семье Лебедева. Прокуратура уже обратилась в суд с требованием, чтобы оператор пляжа, выполнив требования закона, открыл пляж для всех.

Госучреждение «Парки и скверы», управляющее пляжами «Солнечный» и «Парк Победы» и подведомственное департаменту горхоза Севастополя и замгубернатора-куратору ЖКХ Владимиру Базарову, фигурирует в различных скандалах. Например, о покупке «космических» туалетов (цена каждого превышает цену 1-квартиры), о блокировании реконструкции Матросского бульвара, о закупке сказочно дорогих мусорных урн, об отказе подчиняться врио губернатора Михаилу Развожаеву, об отказе де-факто управлять пляжем «Парк Победы», о травмировании отдыхающей на пляже «Парк Победы», о нелегальном бизнесе на пляже «Парк Победы», о заваленной мусором территории пляжа «Парк Победы». И это только малая часть ставшей известной общественности информации.

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