Роспотребнадзор нашел отклонения в пробах питьевой воды в Крыму

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Специалисты Роспотребнадзора полгода проводили исследования качества питьевой воды в Крыму и Севастополе.

В ведомстве сообщили, что не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 535 проб воды – 8,2%, что на уровне аналогичного периода 2019 года.

Пробы с отклонениями в большинстве случаев зафиксированы по общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам, нитратам в городах Красноперекопск, Евпатория, Саки, Армянск, Джанкой, Симферополь, Алушта, Керчь, Севастополь, в Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Симферопольском, Джанкойском, Сакском, Советском, Нижнегорском, Ленинском, Бахчисарайском районах.

По микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам – 62 пробы – 0,9%, что на 0,2% меньше, чем за 6 месяцев 2019 года.

Роспотребнадзор сообщает, что в 2020 году направил 143 уведомления в органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации Крыма о несоответствии средних уровней показателей проб воды за календарный год нормативам качества питьевой воды.

Указывается, что в текущем году в Крыму и Севастополе начаты проектно-изыскательские работы по объектам «Строительство водоочистных сооружений г. Евпатория», «Строительство водоочистных сооружений г. Красноперекопск», «Строительство водовода от ВУ-3 до ВУ-8, Ду-500 мм в г. Севастополе», реализуемых в рамках регионального проекта «Чистая вода».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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