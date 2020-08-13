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Происшествия

Пропавших в море недалеко от Крыму девочку и мужчину чудом нашли живыми

14:06 четверг, 13 августа 2020
Пропавших в море недалеко от Крыму девочку и мужчину чудом нашли живыми

фото © Кубанские новости

Спасатели нашли живыми пятилетнюю девочку и бросившегося ей на помощь мужчину после продолжительных поисков в открытом море, при сильном ветре и высокой волне.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как пояснили в ведомстве, ребенка на надувном круге унесло в море во время купания. За ней вдогонку бросился один из мужчин, отдыхавших на этом же пляже в поселке Веселовка в Темрюкском районе. На берегу остались родные девочки – мама и бабушка с дедушкой.

«Выяснилось, что девочка купалась с кругом у берега, но поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону открытого моря, после чего круг с ребенком подхватило течение», - рассказал подробности произошедшего госинспектор по маломерным судам Темрюкского отделения ГИМС Николай Долгий.

О происшествии в спасательную службу сообщили в 18:20. Через 40 минут после начала поисков водитель гидроцикла, участвовавший в операции, заметил в море надувной круг, но он оказался пустым.

К тому же в районе поисков испортилась погода: усилился ветер, волны достигали метровой высоты.

Несмотря на то, что по всем признакам ребенка было уже не спасти, поиски решено было продолжить. И невероятным образом через некоторое время потерянные мужчина с ребенком были найдены живыми.

«Нехарактерное пятно на воде заприметил все тот же водитель гидроцикла. Подплыв ближе, он увидел дрейфующий буй, за который держались обессиленные мужчина и девочка», - пояснили в ведомстве.

Найденышей эвакуировали на берег и передали на руки медикам. Девочку увезли в больницу, ее состояние медики оценили как удовлетворительное. 37-летний мужчина, по сути, не давший ребенку утонуть, от помощи врачей отказался.

Подобные случаи чудесного спасения, к сожалению, бывают крайне редко. Поэтому в ГУ МЧС по Краснодарскому краю еще раз напомнили всем отдыхащим у моря о необходимости соблюдать правила безопасности: купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки и не заходить в воду в нетрезвом виде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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