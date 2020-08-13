Прогноз погоды в Крыму на четверг 13 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 13 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность в восточных и центральных районах (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (при грозах порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 24, ночью около 23 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 75 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 26 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 18 до 21 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 25, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал. В ближайшие сутки в Крым придет непогода, предупреждает пресс-служба МЧС РК.

Прогноз погоды в Крыму на среду 12 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 12 августа.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 11 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 11 августа.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 10 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 10 августа.