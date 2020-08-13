Мошенники от имени мэра Симферополя выпрашивали деньги на лечение

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В социальной сети «Одноклассники» мошенники создали поддельную страницу главы администрации Симферополя Елены Проценко и стали выпрашивать от ее имени деньги на лечение.

Об этом сама глава столицы РК написала на своей подлинной странице в Facebook.

«От моего имени были сделаны рассылки в личных сообщениях с информацией о моей болезни и просьбой помочь материально. Администрации социальной сети направлены соответствующие жалобы, и надеюсь в ближайшее время фейковый аккаунт будет заблокирован», - написала Елена Проценко.

Свои слова она подкрепила скриншотами переписок, которые были предоставлены, видимо, жертвами мошенников.

В переписке мошенники от имени Елены Проценко сообщают, что у нее рак, она находится в Москве на лечении и вот-вот начнется операция. Удалось ли мошенникам «заработать» на рассылке, не сообщается. Тем не менее, судя по размещенному скриншоту, фейковой странице удалось насобирать сотню друзей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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