МИД Украины выразило протест России из-за военных учений в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за очередных учений российских военных в Крыму.

Как сказано в заявлении украинского ведомства 12 августа, МИД считает проведение учений Черноморского флота России, которые начались 10 августа в Крыму и Севастополе, «очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерации к нормам и принципам международного права, в том числе к Уставу ООН , резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующему законодательству Украины».

«Организация упомянутых военных учений также является наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, что угрожает региональной и европейской безопасности», – считают в МИД Украины.

В министерстве подчеркнули, что «Украина осуждает противоправную демонстрацию Россией ее «военной мощи», а также «действия, направленные на дальнейшую милитаризацию» полуострова.

«Российская Федерация немедленно должна прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Министерству иностранных дел России передана соответствующая нота протеста», – сказано в заявлении.

Реакции российской стороны на протест Украины пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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