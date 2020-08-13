Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +21
море +25

Власть

МИД Украины выразило протест России из-за военных учений в Крыму

08:25 четверг, 13 августа 2020

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за очередных учений российских военных в Крыму.

Как сказано в заявлении украинского ведомства 12 августа, МИД считает проведение учений Черноморского флота России, которые начались 10 августа в Крыму и Севастополе, «очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерации к нормам и принципам международного права, в том числе к Уставу ООН , резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующему законодательству Украины».

«Организация упомянутых военных учений также является наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, что угрожает региональной и европейской безопасности», – считают в МИД Украины.

В министерстве подчеркнули, что «Украина осуждает противоправную демонстрацию Россией ее «военной мощи», а также «действия, направленные на дальнейшую милитаризацию» полуострова.

«Российская Федерация немедленно должна прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Министерству иностранных дел России передана соответствующая нота протеста», – сказано в заявлении.

Реакции российской стороны на протест Украины пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские военные задействованы в масштабном учении на юге России. Около 6 тысяч военнослужащих задействованы в специальных учениях в пяти субъектах юга России.

В Севастополе мужчины ночуют у военкоматов. В Севастополе после частичного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, образовываются очереди у зданий военных комиссариатов.

Сезон в разгаре: российские военные стреляют из «Градов» на побережье Крыма. Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на полигоне Опук.

СМИ: россияне открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО. Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к Крыму, получили жесткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к полуострову.

Власть
Уже разработан план: Украина готовит Крым к «переходному времени»

Уже разработан план: Украина готовит Крым к «переходному времени»

Созданная властями Украины специальная рабочая группа завершила работу над «концепцией правосудия переходного времени» для Крыма.

Коронавирус в Крыму
«Надеемся на чудо»: как туристы в Крыму соблюдают меры безопасности

«Надеемся на чудо»: как туристы в Крыму соблюдают меры безопасности

Если ответить коротко - «никак». Отдыхающие в Крыму россияне открестились от соблюдения мер безопасности.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти передумали закрывать опасный карьер под Судаком

Власти передумали закрывать опасный карьер под Судаком

Разработка карьера в районе Судака около лагеря «Отважный» продолжится, несмотря на отзыв лицензии в начале года.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации