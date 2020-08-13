Власть
МИД Украины выразило протест России из-за военных учений в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за очередных учений российских военных в Крыму.
Как сказано в заявлении украинского ведомства 12 августа, МИД считает проведение учений Черноморского флота России, которые начались 10 августа в Крыму и Севастополе, «очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерации к нормам и принципам международного права, в том числе к Уставу ООН , резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующему законодательству Украины».
«Организация упомянутых военных учений также является наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, что угрожает региональной и европейской безопасности», – считают в МИД Украины.
В министерстве подчеркнули, что «Украина осуждает противоправную демонстрацию Россией ее «военной мощи», а также «действия, направленные на дальнейшую милитаризацию» полуострова.
«Российская Федерация немедленно должна прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Министерству иностранных дел России передана соответствующая нота протеста», – сказано в заявлении.
Реакции российской стороны на протест Украины пока нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские военные задействованы в масштабном учении на юге России. Около 6 тысяч военнослужащих задействованы в специальных учениях в пяти субъектах юга России.
В Севастополе мужчины ночуют у военкоматов. В Севастополе после частичного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, образовываются очереди у зданий военных комиссариатов.
Сезон в разгаре: российские военные стреляют из «Градов» на побережье Крыма. Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на полигоне Опук.
СМИ: россияне открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО. Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к Крыму, получили жесткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к полуострову.
Уже разработан план: Украина готовит Крым к «переходному времени»
Созданная властями Украины специальная рабочая группа завершила работу над «концепцией правосудия переходного времени» для Крыма.
«Надеемся на чудо»: как туристы в Крыму соблюдают меры безопасности
Если ответить коротко - «никак». Отдыхающие в Крыму россияне открестились от соблюдения мер безопасности.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
На Крым идут сильные ливни, грозы и шквал
В ближайшие сутки в Крым придет непогода, предупреждает пресс-служба МЧС РК.
22 часа назад
Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений
23 часа назад
Эксперт: без днепровской воды крымская земля засохла, трубопровод российских военных не поможет
20 часов назад
Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ
23 часа назад
Власти передумали закрывать опасный карьер под Судаком
Разработка карьера в районе Судака около лагеря «Отважный» продолжится, несмотря на отзыв лицензии в начале года.