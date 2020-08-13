Лобовое ДТП на горном серпантине Алушта - Судак: есть пострадавшие

Минувшим вечером в лобовом столкновении на горной крымской дороге пострадали люди, находившиеся в авто Opel и Volkswagen.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

«ДТП произошло около 21:30 на 74-м километре автодороги «Алушта-Судак-Феодосия», - сообщили в ведомстве и добавили, что в медицинской помощи нуждались пассажиры обеих авто.

Выехавшие на место спасатели извлекли пострадавших из автомобилей, наложили воротники Шанца и передали их медикам. Пострадавшие были доставлены в Судакскую городскую больницу для дальнейшего лечения.

По факту ДТП проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшего. МЧС Республики Крым напоминает автомобилистам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно сколько уже утонуло туристов в Крыму с начала года. Крымские специалисты с целью обеспечения безопасности провели патрулирование Черного моря от поселка Черноморское до мыса Тарханкут.

Спасатели двое суток тушили пожар в Бахчисарайском районе. Спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 36 гектара в Бахчисарайском районе.

Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ. Бывшую фердосийскую чиновницу нашли с проломанной головой.

Пятнадцатилетний подросток в Симферополе сломал челюсть сверстнику. Подросток из Симферополя сломал челюсть парню, защищая своего малолетнего друга, сообщает пресс-служба МВД по РК.