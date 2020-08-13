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Коронавирус в Крыму

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19

18:19 четверг, 13 августа 2020
Люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают COVID-19

фото © gazeta.ru

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются новой коронавирусной инфекцией и тяжелее переносят болезнь.

Об этом говорится в исследованиях зарубежных ученых, которые проанализировали заболеваемость в разных странах на начальных стадиях, передает газета «Известия». 

Согласно исследованиям, рост числа заражений был характерным для стран, в которых отмечалось большое количество жителей с отрицательным резус-фактором (Rh–) – порядка 17-19% жителей. Среди таких стран отметили Австралию, Австрию, Бразилию, Новую Зеландию, Испанию и США, где 15% граждан резус-отрицательные. Для таких граждан характерно более быстрое заражение COVID-19.

По мнению ведущего научного сотрудника, заместителя заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, сейчас ученые еще многого не знают о COVID-19, но могут допустить, что риск заражения новой коронавирусной инфекцией повышен у людей с отрицательным резусом.

В целом, ученые обратили внимание, что группы крови и резус-факторы связаны с иммунным ответом организма. Чешские ученые пришли к выводу, что обладатели Rh– в целом имеют больше проблем со здоровьем. Они принимали больше лекарств, чаще посещали дерматологов, гинекологов, терапевтов. У них оказался выше риск развития определенных сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных и некоторых других, связанных с иммунитетом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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