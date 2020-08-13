Крымчане стали активнее платить за коммуналку

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Жители Крыма после снятия ограничений по коронавирусу стали лучше платить за коммуналку.

Столь интересные изменения объяснили появившейся возможностью дополнительно заработать.

— На сегодняшний день оплаты по коммунальным платежам стали живее. Сейчас это чуть более 80%, — отметил во время онлайн-конференции гендиректор ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» Эскендер Алиев.

Он призвал недобросовестных плательщиков не тянуть до последнего, поскольку последствия могут быть не такими уж приятными, — пишет КП-Крым.

— Я призываю граждан не ждать накопления долгов и все-таки платить ежемесячно. Чисто психологически потом платить большую сумму или ждать судебного пристава – думаю, что это не сильно приятно, — подчеркнул Алиев.

Он добавил, что сейчас жители Крыма могут решить возникающие вопросы по платежным документам через «горячие линии» ЕИРЦ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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