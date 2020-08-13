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Крымчане стали активнее платить за коммуналку
фото © Новости Крыма
Жители Крыма после снятия ограничений по коронавирусу стали лучше платить за коммуналку.
Столь интересные изменения объяснили появившейся возможностью дополнительно заработать.
— На сегодняшний день оплаты по коммунальным платежам стали живее. Сейчас это чуть более 80%, — отметил во время онлайн-конференции гендиректор ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» Эскендер Алиев.
Он призвал недобросовестных плательщиков не тянуть до последнего, поскольку последствия могут быть не такими уж приятными, — пишет КП-Крым.
— Я призываю граждан не ждать накопления долгов и все-таки платить ежемесячно. Чисто психологически потом платить большую сумму или ждать судебного пристава – думаю, что это не сильно приятно, — подчеркнул Алиев.
Он добавил, что сейчас жители Крыма могут решить возникающие вопросы по платежным документам через «горячие линии» ЕИРЦ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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