Крымчан убеждают в том, что на полуостров активно едут богатые туристы

фото © Крым.реалии

Закрытие зарубежных курортов из-за пандемии COVID-19 привело к резкому росту в Крыму числа состоятельных туристов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов туристической отрасли, который провел «Интерфакс».

«В связи с тем, что был закрыт выезд за рубеж, естественно, всем надо было где-то отдыхать. Потому все, что касалось лакшери-отдыха, бронировалось очень активно, даже на этапе раннего бронирования. И это было прогнозируемо», – рассказала исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

Руководитель представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская отметила, что спрос вырос не только на хорошие отели, но и на сопутствующие дорогостоящие услуги – прокат яхт, машин высокого класса и так далее. «И туроператоры, и сами отельеры не могут удовлетворить все запросы, которые поступают на отдых категории четырех-пяти звезд. Таких гостиниц в Крыму явно не хватает», – цитирует Марнопольскую «Интерфакс».

Аналогичную тенденцию отметила и руководитель проекта «В Крым с вилкой и штопором» Татьяна Большакова: организаторам гастрономических туров в этом году «катастрофически не хватает» объектов – ферм, виноделен, хороших ресторанов. «Что касается винно-гастрономического туризма, мы превысили показатели прошлого года раз в 20. Сейчас, в пик сезона – с конца июля до конца августа, мы бронируем хорошие рестораны для своих гостей за двое-трое суток. Такого не было никогда. Есть объекты с записью на два месяца вперед», – уточнила собеседник агентства.

Наиболее востребованы в этом сезоне рестораны на ЮБК. Но и в Симферополе, для которого лето традиционно считается низким сезоном, в этом году заведения работают с полной посадкой. Эту информацию подтвердил управляющий партнер группы компаний Simfero Вячеслав Сивожелезов. «По ресторану, который находится в центре Симферополя, у нас произошло некоторое увеличение. В этом году к нам приезжают туристы высокого уровня, которые хотят помимо солнца и моря получить гастрономические эмоции. Раньше такого количества богатого туриста в Крыму не было», – сказал он.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За месяц в республике отдохнули почти 1,5 млн человек. Средняя загрузка объектов размещения в июле составила 80%, по ряду объектов – 95%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы от безысходности: кто приехал в Крым в этом году. Такие люди едут отдохнуть на российских курортах в первый и последний раз.

Как изменилось отношение туристов к отдыху из-за COVID-19. По данным опроса сервиса для планирования путешествий, 53,3 процента россиян планируют отпуск вне зависимости от коронавируса, остальные — сомневаются.

Подсчитана доля подхвативших коронавирус на отдыхе россиян. В Роспотребнадзоре подсчитали долю россиян, подхвативших коронавирус во время отдыха на курортах страны.

Власти Ялты неожиданно решили, что курортный сезон продлится до конца года. Власти Ялты рассчитывают, что при соблюдении надлежащих противоэпидемических мер туристический сезон продлится до конца года.