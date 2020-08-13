Конец истории: все рейсы теплохода «Князь Владимир» в 2020 году отменены

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В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции в регионах навигации лайнера «Князь Владимир», отменяются рейсы, запланированные на 2020 год.

Об этом сообщили в ООО «Черноморские круизы».

После карантина теплоход планировал пойти по круизному маршруту 19 июля, но этого не случилось. Навигация 2020 года должна была быть самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С 1 марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов, но 22 марта этого года навигация была остановлена в связи с объявлением карантина губернатором Краснодарского края.

— Официально сообщаем, туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха на 2021 год, — уточнили в компании.

Круизное сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено компанией «Черноморские круизы» в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина.

Компания является судовладельцем лайнера «Князь Владимир», который также был специально приобретен для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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