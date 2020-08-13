«Евпатория» и «Крымтеплица» поспорят за Кубок КФС

5 сентября в финале Кубка КФС сыграют «Евпатория» и «Крымтеплица».

Об этом сообщила пресс-служба КФС.

12 августа в Крыму были сыграны ответные полуфинальные матчи розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2019/20.

ФК «Евпатория» в гостях уверенно обыграл ялтинский «Инкомспорт» со счетом 3:0. Голами в составе евпаторийцев отличились Николай Хомич, Александр Челядник и Артем Щербак. Первый матч между этими командами также завершился победой евпаторийцев (1:0). Таким образом «Евпатория» вышла в финал Кубка КФС.

В еще одном полуфинальном матче встречались молодежненская «Крымтеплица» и ФК «Севастополь». В первом матче, который проходил в Севастополе, победу одержали «тепличники» (2:1). В ответной игре сильнее были севастопольцы, но забить смогли лишь однажды — на 4-й минуте матча отличился Александр Смирнов. В итоге по сумме двух матчей за счет большего количества голов на выезде в финал прошла «Крымтеплица».

19 августа в штаб-квартире КФС пройдет жеребьевка финального матча Кубка, где будет определен номинальный хозяин поля.

А финальный матч Кубка КФС-2019/20 пройдет 5 сентября в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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