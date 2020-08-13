Экс-главврач Ленинской районной больницы получил условный срок за взятку

Ленинский районный суд Крыма приговорил бывшего главного врача Ленинской центральной районной больницы к семи годам заключения и штрафу за взятку.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Бывшего главврача Ленинской ЦРБ признали виновным и назначили ему наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере шестикратной суммы взятки, а именно в размере 3 млн рублей, и с лишением права занимать любые должности в федеральных органах власти, органах власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок четыре года», – говорится в сообщении.

Медика признали виновным в совершении преступления по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки. Наказание в виде лишения свободы применено условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

Правоохранители задержали главврача в его собственном кабинете в январе текущего года. По данным следствия, он получил взятку в размере 500 тысяч рублей за общее покровительство при реализации контракта. При этом должностное лицо вымогало 755 тыс рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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