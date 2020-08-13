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До окончания строительства «Тавриды» осталось семь километров

12:53 четверг, 13 августа 2020

Дорожники завершают укладку асфальтного покрытия на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.

Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил президент Ассоциации «Р.О.С.Асфальт» Николай Быстров.

«До полного покрытия трассы асфальтобетоном, рабочим осталось уложить семь километров, - сказал Быстров. - После этого останется завершить работы по благоустройству и обустройству съездов».

Ранее сообщалось, что строительство федеральной трассы «Таврида» достигло 95%.

Основные работы сейчас ведутся в Бахчисарайском районе на шестом этапе строительства, там  идет укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. 

Федеральная трасса «Таврида» стала транспортной артерией, направляющей транспортные потоки с востока на запад полуострова. Она построена в обход населенных пунктов с соблюдением всех требований безопасности.  В настоящее время 190 км трассы от Керчи до Симферополя открыто для четырехполосного движения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Готовность трассы «Таврида» достигла 95 процентов. Строительство федеральной трассы «Таврида» почти завершено, общая готовность объекта достигла 95%.

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