Актер из фильма «Битва за Севастополь» умер в возрасте 35 лет

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Скончался российский актер кино и театра Сергей Куницкий, который был известен по фильму «Битва за Севастополь». В июне ему исполнилось 35 лет.

О смерти актера сообщили на сайте Московского Губернского театра, отметив, что уход из жизни стал внезапным. Причины смерти не называются.

«Талантливый артист, светлый, добрый человек, Сергей пришел в Московский Губернский театр с первых дней его существования и был одним из ведущих актеров труппы… Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой, без него невозможно представить многие наши спектакли», — говорится в сообщении.

В фильме «Битва за Севастополь» Куницкий сыграл роль матроса. Также он известен по ролям в сериалах «Тест на беременность» и «Шеф», фильме «Мы из будущего» и других. На его счету 50 кинокартин и множество театральных спектаклей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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