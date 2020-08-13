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Аксенов уволил главу «Крымавтодора» за плохую работу
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Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко за невыполнение в срок работ по строительству и ремонту дорог в регионе.
Об этом он заявил на совещании о строительной отрасли.
«Мною принято сегодня решение руководителя «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко уволить, объявить выговоры начальнику Службы автомобильных дорог РК Александру Нефедову и его заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организованной работы на объектах», - сказал Аксенов.
Он отметил, что должностные лица «Крымавтодора», «Службы автомобильных дорог РК» и ряда министерств и ведомств халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей.
11 августа глава Крыма совершил объезд строящихся и ремонтирующихся дорог Симферополя, после чего заявил, что разочарован качеством проведения ремонта дорог в Симферополе.
«Должностные лица откровенно лгут и вводят в заблуждение предоставляемой отчетностью», - заявил он.
По каждому выявленному нарушению Аксенов распорядился провести расследование и к четвергу выяснить причины невыполнения работ должным образом. По его словам, подобные объезды будут продолжаться несколько месяцев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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