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Власть

Аксенов уволил главу «Крымавтодора» за плохую работу

15:06 четверг, 13 августа 2020
Аксенов уволил главу «Крымавтодора» за плохую работу

фото © Новости Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил руководителя «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко за невыполнение в срок работ по строительству и ремонту дорог в регионе.

Об этом он заявил на совещании о строительной отрасли.

«Мною принято сегодня решение руководителя «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко уволить, объявить выговоры начальнику Службы автомобильных дорог РК Александру Нефедову и его заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организованной работы на объектах», - сказал Аксенов.

Он отметил, что должностные лица «Крымавтодора», «Службы автомобильных дорог РК» и ряда министерств и ведомств халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей.

11 августа глава Крыма совершил объезд строящихся и ремонтирующихся дорог Симферополя, после чего заявил, что разочарован качеством проведения ремонта дорог в Симферополе.

«Должностные лица откровенно лгут и вводят в заблуждение предоставляемой отчетностью», - заявил он.

По каждому выявленному нарушению Аксенов распорядился провести расследование и к четвергу выяснить причины невыполнения работ должным образом. По его словам, подобные объезды будут продолжаться несколько месяцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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