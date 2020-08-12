Выдали себя походкой: в Крыму задержали мужчин с партией наркотиков

В Красноперекопске наряд Росгвардии во время ночного патрулирования обратил внимание на странное поведение трех мужчин, резко ускоривших шаг при виде правоохранителей.

После их задержания выяснилось, что крымчане имели при себе партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РК.

«Росгвардейцы обратили внимание на трех мужчин, которые при виде патрульного автомобиля резко изменили направление движения и попытались скрыться. Сотрудники Росгвардии остановили подозрительных граждан для установления их личностей», - говорится в сообщении.

У задержанных были найдены пакеты с белым порошком, сверток с высушенным растением и прибор для употребления наркотиков. Мужчины признались, что имеют при себе «кристаллы соли» и марихуану. Позже крымчан передали полицейским, которым предстоит принять решение о возбуждении уголовного дела.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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