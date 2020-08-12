Врач приемного отделения крымской детской больницы заразилась коронавирусом

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Педиатр, которая вела прием пациентов в Республиканской детской клинической больнице 10 августа, оказалась инфицирована COVID-19, но до сих пор находится дома на самолечении.

Об этом рассказал житель Симферополя Владимир Лазарев, супруга которого работает в том же отделении больницы.

«Врач-педиатр приемного отделения, через которое проходят все в детскую больницу, 10 числа, в понедельник, говорит руководству, что плохо себя чувствует. Ей говорят сделать тест и идти принимать больных, надеть две маски. И она сидела принимала больных. Родители, дети, сколько их там прошло – непонятно, 30-40 человек. В 16.00 приходит результат, что у нее коронавирус и ее отправили домой», – рассказал он.

По словам собеседника агентства, коллеги поддерживают связь с заболевшей – ее самочувствие ухудшилось, но она до сих пор не госпитализирована в ковидный госпиталь и находится дома. При этом сотрудникам другой смены приемного отделения, которые вышли на работу 11 августа и не контактировали с заболевшей, объявили о принудительной обсервации. «На следующий день моя жена выходит на работу – это новая смена: 2 врача, 2 медсестры и 2 санитарки, и им говорят, что их смена поедет в обсервацию в Евпаторию, – рассказал Лазарев. – Почему мою жену вывозят (в обсерватор), а тех людей (контактных) не вывозят? Они вообще не знают ничего и ходят гуляют по городу».

Как сообщил источник в самом медучреждении, помимо врача приемного отделения, COVID-19 также подтвердился 11 августа еще у трех человек в РДКБ – пациента, его мамы и санитарки одного из отделений, в связи с чем еще 6 сотрудников больницы отправили на обсервацию.

В апреле этого года в Республиканской детской клинической больнице уже был зафиксирован очаг заражения коронавирусной инфекцией – она была подтверждена у двух пациентов терапевтического отделения, врача-рентгенолога и санитарки травматологического отделения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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