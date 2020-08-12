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Коронавирус в Крыму

Владельцев аттракционов в Ялте обязали ввести санитарные дни два раза в неделю

Владельцев аттракционов в Ялте обязали ввести санитарные дни два раза в неделю

фото © Новости Крыма

Владельцы аттракционов в Ялте обязаны будут проводить санитарные дни два раза в неделю.

Соответствующий пункт содержится в подписанном главой администрации города Иваном Имгрунтом постановлении «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».

«Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление услуг сезонных аттракционов, установить санитарные дни еженедельно (понедельник, четверг)», – говорится в документе.

Власти Ялты также обязали владельцев магазинов, мест общественного питания и гостиниц «организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, посуды».

Санитарная уборка улиц, подъездов жилых домов, остановок общественного транспорта в Ялте должна проводиться ежедневно. А представители городской администрации обязаны ежедневно проводить контрольные мероприятия по выявлению фактов нарушения обязательного использования масок, ведения журналов измерения температуры сотрудников, уборки помещений, а также отсутствию дезинфицирующих средств на предприятиях торговли, общественного питания, в гостиницах и аквапарках.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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