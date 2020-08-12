Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе новые зараженные COVID-19: сводка за сутки ● Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму ● Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений ● Как изменилось отношение туристов к отдыху из-за COVID-19 ● Вслед за Ялтой Феодосия также ужесточает «антиковидные» меры
Владельцев аттракционов в Ялте обязали ввести санитарные дни два раза в неделю
фото © Новости Крыма
Владельцы аттракционов в Ялте обязаны будут проводить санитарные дни два раза в неделю.
Соответствующий пункт содержится в подписанном главой администрации города Иваном Имгрунтом постановлении «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым».
«Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление услуг сезонных аттракционов, установить санитарные дни еженедельно (понедельник, четверг)», – говорится в документе.
Власти Ялты также обязали владельцев магазинов, мест общественного питания и гостиниц «организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, посуды».
Санитарная уборка улиц, подъездов жилых домов, остановок общественного транспорта в Ялте должна проводиться ежедневно. А представители городской администрации обязаны ежедневно проводить контрольные мероприятия по выявлению фактов нарушения обязательного использования масок, ведения журналов измерения температуры сотрудников, уборки помещений, а также отсутствию дезинфицирующих средств на предприятиях торговли, общественного питания, в гостиницах и аквапарках.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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