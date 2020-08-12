Происшествия
Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ
фото © Новости Крыма
Бывшую фердосийскую чиновницу нашли с проломанной головой.
Ревицу на днях обнаружила ее дочь — еще в сознании, но в очень нехорошем состоянии: синяки, травма головы. Рядом был ее муж Юрий Фирсов, и, по его словам, к тому моменту они пили несколько дней подряд.
Его и исполнительницу песни про «Ягоду-Малину» отвезли в наркологию, а оттуда Валентина попала в реанимацию, поскольку впала в кому. Сейчас ее состояние крайне тяжелое.
Ранее певица Валентина Легкоступова уволилась с поста главы отдела культуры администрации Феодосии. Российская артистка, известная по песне «Ягода-малина», ушла, хлопнув дверью. Она заявила, что подала в отставку из-за «некоректного поведения» мэра города Сергея Фомича и не «позволит вытирать об себя ноги». Что именно между ними произошло, артистка не пояснила.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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