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Власть

В Ялте появятся «социальные» торговые места

Руководство Ялты договорилось с владельцами официальных рынков о выделении социальных мест для торгующих на «блошинке» и на улицах города.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

— Мы договорились о выделении до 10 социальных мест на овощном рынке для реализаторов собственной сельскохозяйственной продукции, которые сейчас осуществляют торговлю в центральной части города или возле остановок общественного транспорта, — уточнил заместитель главы местной администрации Дмитрий Карнаух.

При этом Сергей Карнаух добавил, что «местовая» оплата для таких граждан будет установлена символическая. «Это позволит защитить фермеров от перекупщиков и обеспечит для реализации их сельхозпродукции достойные санитарные условия», — выразил уверенность он.

Со своей стороны заместитель главы администрации города Станислав Шапортов добавил, что аналогичная договоренность в отношении в продавцов «блошиного» рынка» возле Дома книги достигнута и с собственниками торговых рядов на месте бывшего кинотеатра «Комсомолец».

— Они также готовы выделить до 10 мест на прилавках, где смогут удобно торговать ялтинцы, которые сегодня предлагают свой товар, разложив его прямо на земле под ногами у прохожих, — пояснил он и подчеркнул, что предлагаемые муниципальными властями меры позволят нанести удар по стихийной торговле в центре Ялты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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