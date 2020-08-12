В центре Керчи строят здание для ФСБ

В центре Керчи идет строительство здания для российской ФСБ. Стройка ведется на улице Ленина.

Как видно на кадрах, которыми поделились местные жители, уже возведено три этажа.

Местное издание КерчьФМ сообщает, что это служебно-технические помещения административного здания для работников ФСБ. Объект должны завершить и сдать во втором квартале 2021 года, следует из информационного стенда, рассказывающего о стройке. Здесь также указано, что строительство проводится по заказу дирекции по строительству Крыма и Севастополя. Подрядчик – ООО «Монолит-Бетон».

В конце прошлого года на заседании Общественного совета в Керчи рассказывали о данном объекте, который возводят на месте бывшей стоянки служебных автомобилей, рядом с управлением МВД. Также в сообщалось, по строительству данного здания обязательно проведут публичные слушания.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии, Керчь.ФМ

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