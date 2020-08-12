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Власть

В Севастополе появится транспортный монополист

В Севастополе появится транспортный монополист

фото © sevastopol.su

Власти Севастополя ведут работу по объединению госпредприятий «Севавтотранс» и «Севэлектроавтотранс им. Круподерова».

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства.

«Мы ведем работу, связанную с объединением ГУП «Севавтотранс», которое занимается вокзалами и их обслуживанием, и ГУП «Севэлектроавтотранс» как автотранспортного предприятия», – сообщил вице-губернатор Денис Солодовников.

На сегодняшнем заседании были расширены виды деятельности «Севэлектроавтотранса» – добавлено обслуживание автовокзалов и автостанций.

Солодовников добавил, что в настоящее время предприятие ведет работу по получению лицензии на обслуживание морского транспорта. В перспективе все пассажирские перевозки в регионе будет осуществлять «Севэлектроавтотранс». Предприятие также сменит название.

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