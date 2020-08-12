В Севастополе перезагружают Комсомольский парк

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Скульптуру пяти мальчиков обещают сохранить и отреставрировать.

В Комсомольском парке имени Марии Байды продолжаются работы по благоустройству. Масштабная реконструкция общественного пространства, любимого несколькими поколениями севастопольцев, началась в конце июня этого года, сообщает телеканал НТС.

Чуть менее чем за 2 месяца территорию стало не узнать: на месте привычных тропинок и дорожек – целые траншеи, вырытые спецтехникой. В процессе земляных работ будут обновлены инженерные сети и коммуникации на объекте.

В том числе, заменят насосы у фонтана. Скульптуру пяти мальчиков в центре него, которая многим местным жителям навевает воспоминания о своих детских годах, обещают сохранить. А вот вид внешней чаши фонтана претерпит изменения. На дне будет выложена новая мозаичная плитка, а сам он будет облицован гранитом с узорами. На данный момент практически закончено обновление каркаса, ведется затирка швов.

Непоколебимыми в процессе реконструкции остаются только деревья, растущие здесь десятки лет. Практически все они были помещены в защитные деревянные короба, которые помогут оградить растения от повреждений спецтехникой.

По заключению дендрологов, которые недавно побывали на объекте, только два из всех деревьев на территории общественного пространства необходимо выкорчевать – спасти их уж не удастся. Также в обновленном парке появится множество дополнительных зеленых насаждений – всего 8 тысяч растений. Среди них и довольно крупные деревья, такие как платан, клен и каштан. С их полным перечнем и местами размещения можно ознакомиться у информационного щита, размещенного на объекте.

В тексте использованы материалы: Форпост

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