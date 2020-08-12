Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму ● Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений ● Как изменилось отношение туристов к отдыху из-за COVID-19 ● Вслед за Ялтой Феодосия также ужесточает «антиковидные» меры ● Аксенов разрешил во время эпидемии провести в Крыму три крупных фестиваля
В Севастополе новые зараженные COVID-19: сводка за сутки
По состоянию на утро 12 августа в Севастополе было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Известно, что в шести случаях люди заразились от ранее заболевших, контактируя с ними. В двух случаях источник заражения пока не установлен, проводится эпидрасследование.
«Все заболевшие – местные жители, двое из них – пенсионеры», - уточнили в правительстве.
Кроме того, за сутки еще пять человек выписано из больниц после излечения от COVID-19. Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 399 человек. В настоящий момент в стационарах находится 53 пациента с этим диагнозом. Выздоровело 323 человека, 11 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, или сопутствующих заболеваний.
Как сообщалось ранее, врио губернатора Севастополя заявил, что закрывать город осенью во время второй волны коронавируса и вводить дополнительные ограничения не планируется.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений
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