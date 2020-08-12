В Севастополе новые зараженные COVID-19: сводка за сутки

По состоянию на утро 12 августа в Севастополе было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Известно, что в шести случаях люди заразились от ранее заболевших, контактируя с ними. В двух случаях источник заражения пока не установлен, проводится эпидрасследование.

«Все заболевшие – местные жители, двое из них – пенсионеры», - уточнили в правительстве.

Кроме того, за сутки еще пять человек выписано из больниц после излечения от COVID-19. Таким образом, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 399 человек. В настоящий момент в стационарах находится 53 пациента с этим диагнозом. Выздоровело 323 человека, 11 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, или сопутствующих заболеваний.

Как сообщалось ранее, врио губернатора Севастополя заявил, что закрывать город осенью во время второй волны коронавируса и вводить дополнительные ограничения не планируется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Улучшений нет: в Крыму еще 38 новых заражений. За 11 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 38 случаев коронавирусной инфекции.

Грипп наступает: власти РФ рассказали о циркуляции вируса в августе. Почти 6% здоровых россиян являются носителями различных вирусов. У некоторых из обследуемых выявили вирусы парагриппа.

Вслед за Ялтой Феодосия также ужесточает «антиковидные» меры. В Феодосии, как и в ряде других городов Крыма, отмечают увеличение числа заболевших коронавирусом.

Под меднаблюдением в Крыму находится свыше 1000 человек. Свыше 700 из них находятся в стационарах, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.