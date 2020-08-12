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Общество

В Крыму появился еще один «лотерейный» миллионер

13:21 среда, 12 августа 2020

Бизнесмен Иван Чувпило из Республики Крым стал обладателем 1 000 000 рублей. Ему повезло в 210-м тираже «Золотой подковы».

Победитель считает себя счастливчиком – не так давно он уже выиграл 40 тысяч рублей в государственной лотерее. Убедившись, что удача на его стороне, Иван старался не пропускать розыгрышей. На победный тираж он купил один билет «Золотой подковы». Никаких правил выбора билета не придерживался – доверился судьбе. Телетрансляцию счастливого розыгрыша Иван пропустил. Отправился проверять удачу в лотерейный киоск.

Продавец объявила, что я теперь миллионер! Сказать, что я был в шоке – ничего не сказать. Сразу позвонил жене, она сначала не поверила, конечно! — цитирует пресс-служба «Столото» счастливчика.

Иван живет в курортном городе и занимается бизнесом. Выигранные деньги он направит на развитие своего кафе. Свободное время новоиспеченный миллионер проводит с любимой женой и друзьями. Предпочитает отдых на природе.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Некоторые продукты в Крыму за четыре месяца подорожали на 47 процентов. Стоимость продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, во втором квартале 2020 года, по сравнению с первым кварталом, повысилась до 47,1%.

Денег нет: минфин РФ хочет сократить расходы на Крым. Министерство финансов России предложило сократить расходы на государственную программу «Социально - экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.

Цены в Крыму предложили контролировать «на другом уровне». По данным Росстата в июле самая дорогая потребительская корзина в Южном федеральном округе оказалась в Крыму – 4 688 рублей, а самая дешевая в Волгоградской области – 3 915 рублей.

Руководители правительства Крыму существенно разбогатели в 2019 году. Годовые доходы вице-премьера Крыма Евгения Кабанова достигают почти 13 млн рублей. Это наибольшая сумма, задекларированная среди крымских чиновников по итогам 2019 года.

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